Entwürfe von Architekturstudenten So könnte das neue Stuttgarter Konzerthaus aussehen

Exkursion zur neuen Isarphilharmonie

Bevor sie sich ans Entwerfen machten, besichtigten die 16 Teilnehmer bei einer Exkursion das Grundstück in Stuttgart wie auch weitere bedeutende Kulturbauten in der Landeshauptstadt, etwa die Staatsgalerie, den Neubau der John Cranko Schule und die Liederhalle. In München nahmen sie zudem die neue Isarphilharmonie in Augenschein.