Elon Musk übernimmt Twitter Bürgerrechtler warnen vor ungefiltertem Hass

Denn auch Elon Musk neigt zu öffentlichen Pöbeleien. Erst am Samstag machte er sich über den Bauch von Bill Gates lustig. Zum Emoji eines schwangeren Mannes neben einem Foto von Gates schrieb er: „Wenn man schnell eine Erektion loswerden muss.“

Es sind solche kränkenden Beiträge, die Bürgerrechtler wie die National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) kritisch sehen. „Desinformation, Fehlinformation und Hassrede haben auf Twitter keinen Platz“, teilte die Organisation am Montag mit. „Lassen Sie nicht zu, dass Twitter zu einer Petrischale für Hassrede oder Unwahrheiten wird, die unsere Demokratie untergraben.“ Auch bittet die NAACP darum zu verhindern, dass Donald Trump auf die Plattform zurückkehrt.

Donald Trump schließt Rückkehr zu Twitter aus

Das Konto des ehemaligen US-Präsidenten war von Twitter vor etwa einem Jahr nach dem Sturm auf das Kapitol gesperrt worden. Twitter hatte den Eingriff mit „wiederholten und schwerwiegenden“ Verstößen Trumps gegen die Richtlinien des Unternehmens im Kampf gegen Falschinformationen begründet.

Doch offenbar hegt Donald Trump gar keine Pläne, wieder zu Twitter zurückzukehren. In einem Interview mit dem US-Sender „Fox News“ teilte der Ex-Präsident mit: „Ich werde nicht zu Twitter gehen, ich werde bei Truth bleiben.“ Damit meint Trump das selbst ins Leben gerufene soziale Netzwerk Truth Social, das bisher nur in den USA verfügbar ist. Trump hoffe, dass Elon Musk Twitter kaufe, da er den Dienst verbessern werde und ein guter Mann sei.