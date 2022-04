Elektromobilität Ladeinfrastruktur hinkt Bedarf hinterher

Und dann mahnen die Experten der KfW-Bank an, was auch die Autohersteller einfordern: ein besser koordiniertes Vorgehen bei der Installation des Ladenetzes. Bisher sei man beim Ausbau „tendenziell gleichmäßig“ vorgegangen, was in dünn besiedelten Gebieten zu nicht kostendeckenden Angeboten führe. Künftig solle man sich auf die Ballungsräume konzentrieren, heißt es in der KfW-Untersuchung. Auf dem Land hätten schlicht mehr Autobesitzer die Möglichkeit, ihr E-Auto auf einem privaten Stellplatz zu laden. In ländlichen Regionen gaben fast 40 Prozent der Befragten an, ein Auto grundsätzlich auch auf einem privaten Stellplatz laden zu können. In Großstädten erklärten nur 19 Prozent, einen eigenen Ladeplatz organisieren zu können, steht in der Studie.

Die Realität hinkt dem Plan hinterher

Nach Ansicht aller Beteiligten müssen die Anstrengungen wesentlich verstärkt werden. Denn das von der Bundesregierung ausgegebene Ziel in Sachen Ladenetz ist noch in weiter Ferne. Im Koalitionsvertrag steht, dass es bis 2030 rund 15 Millionen E-Fahrzeuge und eine Million Ladepunkte in Deutschland geben soll. Bei der Bundesnetzagentur waren zum 1. April allerdings erst knapp 59 000 Ladepunkte registriert.

In anderen Ländern Europas ist die Lage noch schlechter. Derzeit befinden sich rund 70 Prozent aller Ladesäulen für E-Autos in nur drei Mitgliedstaaten: in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden. Nachholbedarf gibt es vor allem in den Ländern Mittel- und Osteuropas. Das soll sich nach dem Willen der EU zügig ändern. Laut einem Entwurf der EU-Kommission sollen die Staaten künftig im transeuropäischen Verkehrsnetz TEN-V mindestens alle 60 Kilometer für Autos eine Ladestation errichten. Ergänzt wird die Vorgabe durch ein flottenbasiertes Ziel: Für jedes zugelassene E-Fahrzeug muss mindestens ein Kilowatt (kW) Ladekapazität zur Verfügung stehen, für Hybridfahrzeuge sind es 0,66 kW. Nach den Schätzungen der Kommission würden die Zielvorgaben bis 2030 dazu führen, dass rund 3,5 Millionen Ladepunkte in der EU gebaut werden. Dem Europaparlament ist das zu wenig. In einem Bericht des Industrieausschusses wird gefordert, eine Zielvorgabe für öffentliche und private Ladevorgänge von sechs Kilowatt pro E-Fahrzeug einzuführen.

Laut KfW-Untersuchung kann sich weit über die Hälfte der 4000 befragten Personen im Moment nicht vorstellen, ein E-Auto zu kaufen: wegen zu geringer Reichweite, zu langen Ladezeiten und hohen Anschaffungspreisen.