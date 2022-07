Elektromobilität Ein Ladenetz für die Lastwagen der Zukunft

Die drei großen Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck, die Volvo Group und die VW-Tochter Traton Group starten den Aufbau und den Betrieb eines öffentlichen Hochleistungs-Ladenetzes in Europa . Das im vergangenen Jahr angekündigte und nun vollzogene Joint Venture plant, mindestens 1700 Ladepunkte für Ökostrom an und in der Nähe von Autobahnen sowie an Logistik-Knotenpunkten in Europa zu errichten und zu betreiben. Die drei Partner wollen hierfür zusammen 500 Millionen Euro investieren. Es handelt sich dabei nach Angaben der Unternehmen um die bisher bei Weitem größte Investition in Ladeinfrastruktur für schwere Lastwagen in Europa.