Einzelkritik zum VfB Stuttgart Viel Mittelmaß und eine Traumnote für Hiroki Ito

Im ersten Durchgang übernahm der VfB sofort die Spielkontrolle. Den Schwaben, die kurzfristig auf Chris Führich (Corona-Infektion) verzichten mussten, war anzumerken, dass sie an die gute Leistung aus der Vorwoche anknüpfen wollten. Der sich daraus entwickelnde Druck machte sich auch schnell bemerkbar. Die Gäste hatten ihre liebe Mühe mit dem drängenden VfB. Folgerichtig gingen die Schwaben dann auch in Führung – durch einen sehenswerten Treffer von Hiroki Ito (21. Minute). Eine potenzielles zweites Tor wurde vom VAR einkassiert, nachdem Schiedsrichter Jöllenbeck bereits auf Strafstoß entschieden hatte. In der Schlussphase des ersten Durchgangs glichen die Mainzer mit einer einstudierten Eckballvariante aus. Die Stuttgarter Hintermannschaft, allen voran Florian Müller und Waldemar Anton, sah dabei nicht gut aus. Mit dem Spielstand ging es in die Kabinen.