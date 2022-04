Einzelkritik zum VfB Stuttgart Es hagelt Fünfen – nur Konstantinos Mavropanos mit Normalform

Sechs Minuten dauerte es nach der Pause, eher der VfB seine erste wirklich Torchance des Spiels verzeichnete. Konstantinos Mavropanos machte sich auf, galoppierte über da halbe Feld, sein Abschluss wurde noch abgefälscht und strich über die Latte (xGoals 15.2 Prozent). Der VfB war nun griffiger, arbeite sich in die Partie. Allerdings blieben wirklich gefährliche Abschlüsse zunächst aus. So ging es in die Schlussviertelstunde. Der VfB war nun die aktivere Mannschaft, entwickelte aber keine Torgefahr, die die Berliner Abwehr um Keeper Marcel Lotka in Bedrängnis bringen konnte. In der Nachspielzeit machte der von Felix Magath wieder begnadigte Ishak Belfodil den Deckel drauf – das 2:0 war der Schlusspunkt der Partie.