Einzelkritik zum VfB Stuttgart Marmoush und Müller sichern dem VfB den Auswärtspunkt

Nach Wiederbeginn war auffällig, dass dem VfB die Kontrolle der Spielfeldmitte abging. Die Eintracht konnte sich zu einfach durchs Zentrum spielen, die Abstimmung zwischen Endo und Karazor war selten ideal. So gewann die Eintracht aus Frankfurt eindeutig die Oberhand, wenn auch ohne zu gefährlichen Abschlüssen zu kommen. Lediglich Lammers Lattenkopfball nach einem Fehlgriff von Müller und Kamadas aberkannter Treffer (73.) waren zu notieren. In der 79. Minute war es dann soweit. Der eingewechselte Filip Kostic, um den es zuletzt in Frankfurt zu einer Kontroverse kam, traf mit links flach ins lange Eck zur Führung für die Hausherren. Nach Antons Notbremse (81.) war das Spiel eigentlich gelaufen – doch dann kam Marmoush. Der VfB-Neuzugang setzte sich im Strafraum energisch durch, beziehungsweise nach – und traf zum Ausgleich kurz vor Schluss (88.)