Einzelkritik zum VfB Stuttgart Florian Müller hält dem VfB den Punkt fest

Der VfB Stuttgart ging mit einer Systemaufstellung auf Viererkette ins Rennen in Bochum. Allerdings wirkte sich diese nicht unbedingt positiv aus. Die Stuttgarter hatten in den ersten 45 Minuten ihre Mühe mit einem griffigen und zielstrebigen VfL. Der VfB konnte sich bei Keeper Florian Müller bedanken, dass es mit 0:0 in die Kabinen ging.