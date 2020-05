Einzelkritik zum VfB Stuttgart Bei Holstein Kiel erleben Gomez und Co. die nächste Bruchlandung

Für den schwäbischen Traditionsverein ging es im hohen Norden denkbar schlecht los: In der siebten Minute erwischten die „Störche“ den VfB eiskalt und gingen durch Emmanuel Iyoha mit 1:0 in Führung. Wie so oft konnten die Weiß-Roten aus ihrem Übergewicht kein Kapital schlagen und vergaben einige gute Torchancen. Dazu wurde Daniel Didavi in der 45. Minute mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen.