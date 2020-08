Einsätze in Affalterbach Feuerwehr hat das Durchschnittsjahr schon getoppt

„Es ist nicht so, dass immer ein Dachstuhl im Vollbrand steht“, erklärt Hänig, der die Truppe am Apfelbach seit 14 Jahren leitet. „Es sind zunehmend kleinere Einsätze wie Notfalltüröffnungen, die auch mit einer medizinischen Notfallversorgung einhergehen können, bei dem ein Helferteam des DRK mit uns vor Ort ist.“ Eine Entwicklung, die Hänig dem demografischen Wandel geschuldet sieht. „Die Menschen werden älter und können sich in Notsituationen oft nicht mehr helfen. Auch die Anonymität in den Kommunen und Nachbarschaften steigt und die Gleichgültigkeit, einem anderen unter die Arme zu greifen.“ Eine Entwicklung, die der 40-Jährige mit Sorge und Bedauern beobachtet: „Wenn der Bürger uns ruft, kommen wir natürlich. Aber es wäre hilfreich, wenn die Gesellschaft wieder mehr zusammenrückt.“ Zu Beginn der Coronakrise sei er optimistisch gewesen, dass diese besondere Situation das Miteinander stärkt, doch inzwischen spalte sich die Gesellschaft mehr denn je.