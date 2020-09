Einkaufen in den Steinheimer Teilorten In einstige Banken sollen kleine Märkte ziehen

Ein wenig komplizierter ist die Lage in Höpfigheim. Hier hatte die Kommune kein gesteigertes Interesse daran, die Immobilie des Kreditinstituts zu übernehmen, erklärt Thomas Winterhalter. Das Gebäude sei größer als in Kleinbottwar und schließe eine Wohnung ein. Man habe dennoch Interesse, hier einen Laden anzusiedeln, und sei in guten Gesprächen mit dem aktuellen Eigentümer und zuversichtlich, eine Lösung zu finden. „Die ehemalige Volksbankfiliale ist aber nur eine Option“, ergänzt Christian Maresch. Man prüfe in Höpfigheim auch Alternativen zu diesem Standort. Weil hier also noch nichts in trockenen Tüchern ist, kann der Geschäftsführer der Tante-M-Läden zum genauen Zeitplan nichts Konkretes sagen. Er hofft aber, im Hinblick auf die Immobilie in diesem Herbst Nägel mit Köpfen machen zu können. Anschließend werde geprüft, in welchem Umfang Umbauten in die Wege geleitet werden müssen. Auf der Basis könne schließlich entschieden werden, wann der Laden seine Pforten öffnet.