Eingangsbereich soll schöner werden Weiter frischer Wind für das Wellarium

Steinheim - Das Mineralfreibad Wellarium in Steinheim wird weiter modernisiert. Die Nutzer sollen beim Kiosk und an den Fahrradstellplätzen direkt vor dem Freibad mehr Komfort genießen können. An beiden Bereichen hatte der Zahn der Zeit genagt. Das sahen auch die Murrer und Steinheimer Gemeinderäte ein. Sie stimmten am Dienstag in getrennten Sitzungen den Planungen des Backnanger Büros Roosplan zu. Der endgültige Beschluss des Gemeindeverwaltungsverbandes (GVV) Steinheim-Murr für das auf rund 214 000 Euro geschätzte Projekt im Oktober scheint wegen der Mandatierung der jeweiligen Räte im GVV nur noch Formsache.