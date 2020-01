Einbrüche im planet-x Jugendhaus reagiert auf Einbruchserie

Marbach - Georg Stenkamp arbeitet bereits seit einem Vierteljahrhundert mit den Heranwachsenden in der Schillerstadt. Fast genauso lang gibt er den Takt im Jugendhaus am Leiselstein vor. „Und ich kann mich an wenige Jahre erinnern, in denen hier nicht eingebrochen wurde“, erzählt Stenkamp. Sein Gedächtnis trügt ihn nicht. Allein im letzten Quartal 2019 sind Unbekannte zweimal ins planet-x eingestiegen. Im Oktober wurde Bargeld gestohlen. Im Dezember konnte der Täter ebenfalls einige Euros erbeuten, außerdem noch mehrere Videospiele und technisches Zubehör. Nun überlegen die Verantwortlichen vom Jugendhaus und der Stadt, wie man dafür sorgen kann, die Einrichtung besser zu schützen.