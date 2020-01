Eierproduzent in Großbottwar setzt sich für Tierschutz ein Das Kükentöten soll ein Ende haben

Der Trend zu mehr Tierschutz ist in den Regalen der Märkte längst angekommen. Als erste hat die Kette Alnatura im Jahr 2016 in Baden-Württemberg und Bayern das Bruderhahn-Ei angeboten. „Wir wurden von unseren Kunden immer öfter nach Alternativen zu den üblichen Haltungsmethoden angesprochen“, sagt Philipp Schlucke, Leiter im Alnatura-Markt in Ludwigsburg. Inzwischen gibt es in dem Laden nur noch die Eier der Bruderhahn-Initiative des Bio-Handels. Sie kümmere sich auch um die Vermarktung des Fleisches. „So können wir unseren Kunden neue Produkte aus Bio-Fleisch anbieten“, erzählt Schlucke und führt Babygläschen mit Fleisch von Bruderhähnen sowie Geflügelbratwurst aus Bruderhahn-Fleisch an.