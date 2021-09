Ehrung von fünf Flüchtlingen Eine mehr als gelungene Integration

Hamed Mohammed hat viel erlebt im Krieg

Der dritte im Bunde, Hamed Mohammed, kam Anfang 2015 aus Aleppo. Dort war das Krankenhaus, in dem er seine Ausbildung zum Krankenpfleger absolvierte, durch Bomben zerstört worden. „Ich habe viel erlebt im Krieg. Damals wurde ich gar für einen Monat ins Gefängnis gesperrt, ohne Grund. Ich habe mir gesagt: Hier gibt es keine Zukunft“, so der 31-Jährige. In der Türkei lebte er mit anderen Geflüchteten in einer WG, „aber wir wurden ziemlich gemobbt“. Daraufhin verschlug es ihn nach Wien. „Dort durfte ich aber nicht bleiben. Sie wollten mich zurück nach Ungarn schicken, weil dort meine Fingerabdrücke erfasst waren. Daraufhin bin ich in den nächsten Zug nach Stuttgart gestiegen.“ In Beilstein fühlte er sich schließlich angekommen. Er fing im Haus Ahorn an, als Pflegehilfskraft zu arbeiten und absolvierte dort auch erfolgreich seine Ausbildung als Fachkraft für Altenpflege.

Ebenfalls für ihr Durchhaltevermögen und ihre gelungene Integration geehrt und mit zehn Eintritten für das Beilsteiner Hallenbad beschenkt wurden die Brüder Mohammed und Abdel Majid Ayoubi, die einst in Damaskus lebten. Sie kamen in der ersten Flüchtlingsgruppe 2014 in die Langhans-stadt. Mohammad ist nun zertifizierter Busfahrer, Abdel Majid zertifizierter Lastwagenfahrer. Er arbeitet in einer Spedition. Zusammen leben die Brüder mit ihren Familien in Brackenheim im eigenen Haus.

Die Arbeit des Freundeskreises war erfolgreich

„In den Jahren 2014/15 und 16 kamen etliche Asylsuchende zu uns. In ein Land, von dem sie weder die Sprache noch die Kultur kannten. Der Bund hat viel getan in dieser Zeit, aber ohne das ‚Mehr’ von Menschen wie Ihnen, wäre eine Integration nicht möglich. Dafür gebührt Ihnen jeglicher Dank – Ihre Arbeit war erfolgreich“, sagte Barbara Schoenfeld in Richtung des Freundeskreises Asyl, ehe sie mit allen zur Feier des Tages anstieß.

Der Freundeskreis Asyl

gründete sich Ende 2014, als die ersten Flüchtlinge in Beilstein eintrafen. Zwischenzeitlich zählte der Freundeskreis 52 Mitglieder, heute sind noch etwa zwölf aktiv dabei. Bis heute unterstützten die Ehrenamtlichen mehr als 170 Flüchtlinge, von denen die meisten inzwischen Fuß gefasst hätten, und halfen bei jedem Anliegen. Es wurden eine Kleiderkammer und eine Möbelkammer ins Leben gerufen, außerdem bot man den Hilfesuchenden qualifizierte Sprachkurse an und unterstützte sie bei Wohnungs- und Arbeitssuche und bei Behördengängen. Die Kleider- und Möbelkammer gibt es heute nicht mehr, dafür läuft die Jugendarbeit aber noch auf Hochtouren. „Sechs ehrenamtliche Helfer betreuen acht Kinder und Jugendliche. Gerade während Corona waren wir bestrebt, die entstandenen Lücken zu schließen“, berichtet Christoph Murmann. Seit dem Jahr 2019 hätten inzwischen fünf Schüler die Schule mit einem Abschluss verlassen, viele seien auf dem Gymnasium.