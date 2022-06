Ehemaliger Vorstandschef des VfB Stuttgart So appelliert Thomas Hitzlsperger an die Nationalspieler

Empfehlungen und klare Ansagen

Hitzlspergers Empfehlungen kamen gegen Ende der Veranstaltung– bei der es auch schon vorher klare Ansagen gegeben hatte. So kritisierte Pia Mann von der Aktionsgruppe Discover Fußball, die sich unter anderem für Frauenrechte einsetzt, den Weltverband scharf. „Die Fifa hat sich vor einigen Jahren selbst Menschenrechtsstatuten auferlegt, die sie aber in Katar nicht verfolgt“, sagte sie auf dem Podium und richtete sich an den Kapitän Neuer im Auditorium: „Ich würde mir wünschen, dass ihr bei der WM auch wieder mit der Regenbogenbinde auflauft, das sind symbolische Zeichen, aber die machen viel aus.“ Schon ein Like an der richtigen Stelle im Netz könne etwas bewirken, rief sie der Smartphone-Generation der Nationalspieler zu. Nachfragen aus den ersten Reihen gab es dazu keine.

Auch der Fifa-Sicherheitsdirektor Helmut Spahn war wie Hitzlsperger per Video zugeschaltet und äußerte sich wenig überraschend wohlwollend über die Zustände in Katar. „Die Entwicklung, die das Land genommen hat, stimmt uns positiv“, sagte er.

Tacheles redeten daraufhin die auf der Bühne anwesenden Fanvertreter. „Die Lage in Katar hat sich nicht gebessert“, sagte etwa Martin Endemann von der Organisation Football Supporters Europe: „Es gibt keine Redefreiheit und keine Menschenrechte.“

Und am Ende, als sich Hitzlsperger in Boston schon ausgeklinkt hatte, sprach DFB-Direktor Oliver Bierhoff im Saal das Schlusswort. Er sehe in Katar „eine Entwicklung, aber das reicht in vielen Dingen nicht“. Der DFB werde daher „Position beziehen“, denn: „Der Fußball hat eine Verantwortung.“

Wie der DFB diese Rolle genau interpretiert, werden die nächsten Monate zeigen.

DFB-Training wieder ohne Reus

Krank

Bundestrainer Hansi Flick hat sich am Mittwoch mit 25 seiner WM-Kandidaten auf die Nations-League-Partie am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Bologna gegen Italien vorbereitet. BVB-Kapitän Marco Reus fehlte bei der Einheit am Vormittag weiter, er war wegen eines Infekts nicht angereist. Ein Einsatz gilt als unwahrscheinlich.

Plan

Nach der Partie in Bologna folgen für die deutsche Mannschaft die Partien in München gegen England (7. Juni), in Budapest gegen Ungarn (11. Juni) sowie am 14. Juni in Mönchengladbach gegen Italien.