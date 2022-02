Duell der französischen Rechten Le Pen und Zemmour buhlen um Wähler

Lille/Reims - Die rechte Politikerin Marine Le Pen und ihr rechtsextremer Konkurrent Éric Zemmour haben sich gut zwei Monate vor den französischen Präsidentschaftswahlen ein Fernduell geliefert. Die beiden Anwärter auf das Amt des Staatschefs traten am Wochenende in Nordfrankreich jeweils vor Tausenden Anhängern auf und schworen sie mit radikalen Aussagen auf die entscheidende Phase des Wahlkampfs ein. Am 10. und 24. April wird in Frankreich der nächste Präsident oder die nächste Präsidentin gewählt.