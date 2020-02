DSDS-Kandidat Francesco Mobilia „Ich hatte bei jedem Auftritt eine Gänsehaut“

An diesem spektakulären Schauplatz hatten die vier „Goldenen“ nun endlich die Möglichkeit, die restlichen Kandidaten kennenzulernen. „In der ersten Recall-Runde sind von ursprünglich 120 Kandidaten bereits 80 über eine direkte Entscheidung rausgeflogen“, erklärt Francesco Mobilia. Die Nachzügler trafen am zweiten Tag daher nur auf die 40 verbliebenen Kandidaten. Und die hätten sich laut dem 21-Jährigen diesen Status definitiv verdient: „Ich finde, so viele gute Leute wie in diesem Jahr hat es in den ganzen vergangenen Staffeln noch nicht gegeben.“ Bei jedem einzelnen Auftritt habe er eine Gänsehaut gehabt. Und Mobilia gibt auch ganz offen zu: „Ohne die Goldene CD hätte ich es in den Recalls wahrscheinlich echt schwer gehabt.“