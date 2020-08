Drittligist SG Schozach-Bottwartal Gelungener Test und vor allem: „Endlich wieder Handball!“

Dafür hatte man der Langhanshalle ein strenges Hygienekonzept verpasst. Das begann damit, dass die Mannschaften sowie die Schiedsrichter den separaten Hintereingang nutzten. Der Einlass am Foyer war klar in Ein- und Ausgang getrennt. Bei der Ankunft musste sich jeder Zuschauer in eine Liste eintragen. Auch die Wege waren klar vorgegeben: Durch das Foyer ging es unten herum in die Halle und auf die Tribüne, oben herum wieder hinaus. Die Sitzplätze waren zwar nicht fest zugeteilt, aber klar markiert – immer mit genügend Abstand und es herrschte Maskenpflicht. Rund 80 Zuschauer kamen und hielten sich vorbildlich an die Vorgaben, maximal 160 hätte man in die Halle lassen dürfen. „Sonst können um die 600 in die Langhanshalle“, so Michael Gramsch. Aber besser so als vor leeren Rängen – was möglicherweise auch für die kommende Saison gilt, die im Oktober starten soll. „Das ist ein Testlauf. Wir haben heute fünf oder sechs Ordner im Einsatz, bei einem Punktspiel wären es wohl zehn bis zwölf.“ Doch ansonsten kann sich Gramsch durchaus vorstellen, dass es im Saisonverlauf ähnlich aussehen wird.