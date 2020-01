Drittligist gibt Verpflichtung bekannt Trainerduo coacht Sonnenhof Großaspach

Heiner Backhaus war im zurückliegenden halben Jahr Trainer des BSV Schwarz-Weiß Rehden in Niedersachsen und wechselt von dem achtplatzierten Regionalligisten nach Großaspach. Zuvor coachte der 37-Jährige fünf Jahre lang das Team des FC International Leipzig, den er in diesem Zeitraum aus der Sachsenliga ins Spitzenfeld der Oberliga führte. Selbst aktiv war der aus der Jugend des FC Schalke 04 stammende Backhaus bei Rot-Weiss Essen, Hannover 96, Union Berlin, Kickers Offenbach und auch bei Vereinen in Hongkong, auf Malta und Zypern. Er bestritt in Deutschland 18 Zweitligaspiele und drei Partien im DFB-Pokal.

Joannis Koukoutrigas ist zuversichtlich

Das SG-Vorstandsmitglied Joannis Koukoutrigas sagt: „Wir sind als SG den großen Klubs auf dem Papier unterlegen, haben aber eine große Stärke, die uns von den anderen Vereinen unterscheidet und die uns in den vergangenen Jahren so erfolgreich gemacht hat: Das ist der absolute Teamgedanke. Genau daran haben wir uns bei der Trainerentscheidung orientiert“. Mike Sadlo als Cheftrainer und Heiner Backhaus als Trainer, so der 44-jährige Koukoutrigas weiter, treten dabei als echtes Team an. „Sie haben zudem bewiesen, in kleinen Vereinen mit großem Engagement über einen langen Zeitraum erfolgreich arbeiten zu können. Wir sind absolut davon überzeugt, dass wir mit ihnen und mit dem kompletten Teamgedanken im Verein unser großes Ziel erreichen werden.“