Dritte Fußball-Liga Das entscheidende Gegentor fällt in der 92. Minute

Bände in der Aspacher Situation sprach die Gästeführung nach 32 Minuten. Denn Torschütze Sören Bertram bekam den Ball mehr oder weniger unfreiwillig an den Fuß, von wo das Leder über die Linie kullerte – ohne, dass der Torschütze das überhaupt mitbekam. Er war damit beschäftigt, beim Schiedsrichter wegen eines Fouls von Leist einen Elfmeter einzufordern. So aber blieb dem Referee diese Entscheidung erspart und die Gäste bejubelten die Führung. Auch FCM-Trainer Krämer sagt: „Ich habe das Tor gar nicht realisiert. Das kam erst, als unser Fanblock jubelte.“ In dieser Phase war die Führung des Teams aus Sachsen-Anhalt verdient, sorgte Aspach doch kaum für Entlastung.