Dritte Fußball-Liga Abstieg von Großaspach rückt näher

Am ehesten waren die Gastgeber in der Endphase dran. Für den SG-Coach keine Überraschung, hatte er doch bereits das dritte Mal in Folge seine Startelf gegenüber der Vorwoche auf zehn der elf Positionen ausgetauscht. Einzig Panagiotis Vlachodimos durfte erneut ran, der Rest war zuletzt in Ingolstadt allerhöchstens Teilzeitarbeiter. „Deshalb war klar, dass wir mehr Frische auf den Platz bringen“, so Boysen. In der Tat war die SG in der Schlussviertelstunde drei Mal ganz dicht am entscheidenden Treffer dran. Den verhinderten aufmerksame Preußen-Abwehrspieler, die Latte und eben Schiedsrichter Gerach.