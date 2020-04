Dringende Warnung von Herstellern Staubsaugerbeutel nicht für Corona-Masken verwenden

Stuttgart - In vielen Haushalten im Land rattert derzeit die Nähmaschine, denn von Montag an gilt in Baden-Württemberg eine Maskenpflicht beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr. Weil auch die sogenannten Alltagsmasken im Handel rar sind, nähen sich immer mehr Menschen diese Masken selbst. Doch Hersteller, darunter auch die Drogeriemarktkette dm, warnen davor, Staubsaugerbeutel in diesen Masken zu verarbeiten.