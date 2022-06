„Download Germany Festival“ Metallica begeistern Zehntausende in Hockenheim

Im Jahr 2019 waren Metallica zum letzten Mal in Deutschland auf der Bühne zu sehen. Die Ballade „Nothing else matters“ ist dabei auch weit über die Grenzen der Metal-Fans bekannt. Als dieser Song am Freitagabend erklang, waren der Himmel am Hockenheimring rosa-lila und die Bühne grün-blau gefärbt. Sänger James Hetfield - in schwarzer Jeans und schwarzem T-Shirt - gab sich nahbar und richtete seine Worte oft an die Fans, die dicht an dicht vor der Bühne gedrängt standen.