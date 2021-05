Diskussion um Parkplatz in Steinheim Stellfläche im Garten sprengt den Rahmen

Unterschiedliche Einschätzung

Michael Uhl von der SPD erkundigte sich weiterhin, welche Ausnahmen man in dem Gebiet bereits zugelassen habe. Fussenegger erklärte daraufhin, dass in den vergangenen Jahren maximal ein Stellplatz im Vorgartenbereich gestattet worden sei. „Aber ein normaler Stellplatz hat 12,5 Quadratmeter“, betonte er – und nicht fast viermal so viel, wie in dem nun vorliegenden Baugesuch. Vor diesem Hintergrund fand sich dann schließlich auch keine Mehrheit, die den Bau im Vorgarten gestatten wollte, und das Vorhaben wurde abgelehnt.