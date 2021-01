Digitalisierung in Steinheim Schritt für Schritt in eine neue Ära

Schon startklar sind die ersten fünf Dienste, die den Kommunen in Baden-Württemberg über das BW-Service-Portal bereitgestellt werden. Mit dem Personalausweis könne man sich anmelden, erklärte Tschernay. Möglich ist es dann beispielsweise, seinen Hund online zu registrieren, eine Plakatierungserlaubnis zu beantragen oder sich ins Ausland abzumelden. Das ist aber nur ein winziger Bruchteil der Angebote, die grundsätzlich über dieses Programm abgewickelt werden können. Perspektivisch sollen es mehr als 500 Leistungen werden. Der Knackpunkt ist nur: Auf den Ämtern in Steinheim ist man technologisch noch nicht so weit, um den digitalen Ball richtig aufzunehmen. Es hake an den Schnittstellen, erklärte der Bürgermeister. Denn letztlich müssten die Dokumente derzeit doch wieder ausgedruckt und analog weiterverarbeitet werden, statt sie per Computerprogramm pflegen zu können. Winterhalter machte zudem deutlich, dass ein Thema wie die digitale Kommunikation mit den Bürgern ebenfalls noch Zukunftsmusik ist. „Da stehen wir aktuell recht schlecht da“, räumte er ein. Man könne E-Mails austauschen und biete Kontaktformulare über die Homepage an. Man verfüge aber über keinen Social-Media-Account. Dafür fehlten die personellen Kapazitäten. „So ein Account muss leben, da müssen Verantwortlichkeiten da sein, da braucht es ein Zeitbudget“, erklärte er. Doch die theoretischen Möglichkeiten, die sich über die Digitalisierung ergeben, beschränken sich für eine Kommune nicht auf die Kommunikation via Facebook und Co. So ist laut dem Bürgermeister schon Software auf dem Markt, die automatisiert den Zustand der Straßen erfasst, womit die Verwaltung im Hinblick auf etwaige Schäden stets auf dem Laufenden ist. Dazu kann sich eine Stadt intelligente Mülleimer anschaffen, die mittels Sensoren durchfunken, wenn sie voll sind oder gar brennen. Das Thema Bürgerbeteiligung könnte ebenfalls im Netz abgebildet werden, beispielsweise über Online-Marktplätze.