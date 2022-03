Dieter Reiter Oktoberfest 2022? Münchner OB gibt sich zurückhaltend

Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) blickt nicht zuletzt angesichts des Krieges in der Ukraine zurückhaltend auf ein mögliches Oktoberfest in diesem Jahr. „Ich muss schon schauen, was in dieser Welt passiert und es gibt dann auch übergeordnete Gründe, die noch wichtiger sind, als ein Volksfest abzuhalten“, sagte Reiter am Mittwoch dem Radiosender Gong 96.3.