Diebstahl in Kleinbottwar Gestohlener Ford Transit im Wald zurückgelassen

Steinheim-Kleinbottwar - Der Polizeiposten Steinheim, Telefon 0 71 44 / 82 30 60, sucht Zeugen, denen am Mittwochnachmittag in Kleinbottwar beziehungsweise in einem angrenzenden Waldgebiet ein weißer Ford Transit aufgefallen ist. Das Pritschenfahrzeug mit Doppelkabine stand gegen 13.30 Uhr auf einem Feldweg in Verlängerung der Friedhofstraße zwischen dem Friedhof und dem Wehrbachsee.