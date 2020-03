Die Stars und das Corona-Virus Mehr als ein Dutzend Promis ist infiziert

Supermarktmitarbeiter halten „JBK“ auf

Mitte März wurde der Moderator Johannes B. Kerner positiv auf das Coronavirus getestet. Nach zwei Wochen Quarantäne darf er nun wieder nach draußen. Und prompt kam ihm sein Prominentenstatus in die Quere: nicht nur von Polizisten wurde der in der Öffentlichkeit bekannte Moderator bei einem Spaziergang an der Alster aufgehalten. Auch besorgte Mitarbeiter eines Supermarkts hätten ihn laut eigener Aussage angesprochen. Kerner konnte sich „ausweisen“: ein amtliches Schreiben vom Gesundheitsamt Hamburg bestätigte, dass seine Quarantäne aufgehoben war.