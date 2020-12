Die Stadt Beilstein startet mit virtuellen Ratssitzungen Kommunalpolitik per Mausklick

Apropos Tablets. Zwei Gemeinderäte haben – aus unterschiedlichen Gründen – bislang kein städtisches Tablet. Puls-Vertreter Hendrik Lüdke und CDU-Mann Jochen Biesinger. Er sei allgemein kein Freund von Tablets, erklärt Lüdke. Bis vor Kurzem habe er auch noch kein Handy gehabt. Er sei es gewohnt, Unterlagen mit einem Kuli in der Hand zu lesen, Anmerkungen zu machen, et cetera. Außerdem wolle er Kosten für die Stadt sparen. Zudem sei nicht gesagt, dass die Nutzung des Tablets ökologisch besser sei. „Das erforderliche Papier der Stadt versuche ich, an anderer Stelle einzusparen, was aber auch nur begrenzt möglich ist – leider.“ Jochen Biesinger versperrt sich nicht gegen den Schritt ins neue Zeitalter. Im Gegenteil. Der Gemeinderat, der auch Ortschaftsrat ist, möchte eine ganzheitliche Lösung für beide Gremien. Die einen Unterlagen in Papierform, die anderen digital – ein Durcheinander, das nicht im Sinne des CDU-Rates ist. „Ich lasse mich einmal auf das System ein und dann stelle ich um.“

Die Ludwigsburger Nachbarn hatten bislang drei Sitzungen des Gemeinderats im Hybridformat, berichtet Pressesprecher Peter Spear. Zugeschaltet waren je fünf bis sechs Stadträte, die restlichen Mitglieder des 40-Kopf-starken Gremiums waren vor Ort. „Wir können bisher nur von guten Erfahrungen berichten“, betont Spear. In Kornwestheim gab es während des Lockdowns im April zwei virtuelle Sitzungen. Allerdings fand nur die beratende Aussprache per Videokonferenz statt. Die Beschlüsse wurden per Umlaufverfahren gefasst, berichtet Pressesprecherin Marion Blum. Wie in Marbach wurde die Hauptsatzung inzwischen geändert. Die virtuellen Sitzungen sollen jedoch die Ausnahme bleiben. Die Mitglieder des Gemeinderates haben sich dafür ausgesprochen, die Sitzungen in Präsenzform durchzuführen. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es in den Sitzungen, die real stattfinden, einfacher ist, in Diskussionen zu bleiben, miteinander in Dialog zu kommen und atmosphärische Stimmungen aufzunehmen. Das Gemeinschaftsgefühl ist in realen Sitzungen viel deutlicher spürbar“, begründet Oberbürgermeisterin Ursula Keck.

Thomas Winterhalter sieht es ähnlich. Eine kommunalpolitische Diskussion lebe vom Erspüren der Stimmung und der Emotionen des Gegenübers, findet der Steinheimer Rathauschef. „Auch wenn ich aus der Generation Smartphone stamme, bin ich ein Freund von Präsenzveranstaltungen, solange es die Verordnungen ermöglichen.“ Seit ein paar Sitzungsrunden tagen die Steinheimer in der Blankensteinhalle, davor lange Zeit noch im Bürgersaal. In der Halle habe das Gremium viel Platz und man könne lüften. Die Änderung der Hauptsatzung und damit das Ermöglichen von virtuellen Sitzungen steht in Steinheim nicht auf der Agenda, erklärt Winterhalter. Auch wenn die Urmenschstadt technisch aufgestellt dafür wäre. „Der Gemeinderat hat auch noch keinen Wunsch dahingehend geäußert.“

Ganz im Gegensatz zu den Ratskollegen in Beilstein. Unterm Langhans wird kommenden Dienstag zum ersten Mal virtuell getagt. Lediglich Bürgermeister Patrick Holl und ein kleiner Teil der Verwaltung werden in der Stadthalle vor Ort sein, der Rest des Gremiums schaltet sich von daheim aus zu. Die Hauptsatzung soll wie in Marbach dann auch geändert werden. „Natürlich ist es unser Ziel, so rasch wie möglich zu Präsenzsitzungen zurückzukommen, aber angesichts der Infektionslage hat der Gesundheitsschutz Priorität“, so Holl. Darüber hinaus wolle man auch ein Zeichen der Solidarität setzen. „Auch wir machen nicht einfach so weiter wie bisher.“