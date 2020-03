„Die Quarantäne-WG“ auf RTL „Gute Laune ist immer gut“

Stuttgart - Manchmal sehen die besten Ideen und die schlechtesten genau gleich aus. RTL zum Beispiel ersetzt den Stammtisch den Kaffeeplausch, den S-Bahn-Heimfahrtschnack in Zeiten des fürsorglichen Ausgehverbots mit einer Ersatzgesprächsrunde namens „Quarantäne-WG“. Da plaudern via Webcam ein paar Prominente miteinander, und der vielleicht etwas beklommene Zuschauer merkt, dass so ein Corona–Arrest noch lange nicht alle Verbindungen kappt. Zugleich treibt RTL mal wieder vertraute Allzwecknasen bei, Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Oliver Pocher, sodass die „Quarantäne-WG“ etwas Seifiges bekommt „Egal, was passiert, Hauptsache, wir sind dabei“, möchte man den Herrschaften als Motto unterstellen.