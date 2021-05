„Die Marbacher“ Neue Admins für die Facebook-Gruppe

Erleichtert über die Nachfolger

Sehr zur Freude der bisherigen Leiter der Gruppe. „Wir sind sehr erleichtert und machen jetzt einen gemeinsamen Übergang. Dann verschwinden Torsten und ich irgendwann“, formuliert es Andrea Hahn. Sie hat sich besonders über die vielen positiven Rückmeldungen und Dankesworte gefreut, die gepostet wurden, als Torsten Scholz und sie ihren Rückzug bekannt gaben. Zumal der Ton in den sozialen Medien oft von rauerer Natur ist. Auch in der Marbacher Gruppe. „Das ist schon manchmal ein hartes Geschäft“, weiß Andrea Hahn und erinnert sich zum Beispiel an die Bürgermeisterwahl oder das Thema Flüchtlinge. Oft frage man sich als Admin: „Lässt man die Diskussion weiterlaufen oder schneidet man sie ab?“