Die Firma Greiner produziert Medizinprodukte Aus Pleidelsheim ab in die ganze Welt . . .

Apropos Geld: Die Firma Greiner hat die Preise für ihre Produkte – auch wenn sie es aktuell könnte – nicht erhöht, sondern sogar etwas gesenkt. „Denn wir wollen uns mit der Krise nicht bereichern. Wir können Leben zwar nicht retten, aber wir können helfen und wollen es“, macht Kristina Greiner klar. Umso schwerer fällt es deshalb, wenn man Aufträge ablehnen muss, wie etwa vor ein paar Tagen, als man 2500 Beistelltische nach England und Irland hätte liefern können. „Aber innerhalb von zehn Tagen war das nicht machbar“, so Reichenbach. Auch, weil man in den vergangenen Tagen mehr als 500 Liegen für ein Behelfs-Krankenhaus auf dem ehemaligen Expo-Gelände in Hannover produziert hat. Ähnliche Corona-Zentren sind in Wien, Zürich, Essen und Berlin geplant und werden mit den Greiner-Produkten ausgestattet.

Insgesamt ist das Familienunternehmen auf dem kompletten Weltmarkt tätig, rund 70 Prozent der Ware geht ins Ausland. „Wir beliefern alle Kontinente“, erklärt Jens Reichenbach. Neben Fachhändlern verhandelt das Unternehmen auch mit verschiedenen Regierungsstellen und der Bundeswehr. Aktuell steht man unter anderem in Verhandlungen mit Australien und England. „Hier sind Plasmaspenden ein großes Thema. Sollten Bluttransfusionen wirklich im Kampf gegen das Coronavirus helfen, dann dürfte sich die Nachfrage nach unserem Behandlungsstuhl noch einmal um ein Vielfaches steigern“, erklärt Reichenbach und fügt an: „Aktuell müssen wir stets schnell entscheiden. Wir schmeißen unsere Produktion deshalb fast täglich um.“ Bei diesen Worten blickt er sich in der Produktionshalle um. Ein Großauftrag aus Libyen mit 150 Liegen und zahlreichen Beistelltischen steht zur Abholung bereit. Auch ein Auftrag für Katar ist fertig. Die Liste der noch zu erledigenden Aufträge nimmt jedoch nicht ab – und wird es in der nächsten Zeit sicherlich auch nicht tun. Denn: Die Firma Greiner ist als systemrelevantes Unternehmen eingestuft und darf im Fall der Fälle auf jeden Fall weiterproduzieren. Darüber sind Kristina Greiner und ihr Team extrem froh, denn für sie ist es ein Privileg, in diesen Zeiten helfen zu können. „Und so gut wir das können, tun wir das auch“, sagt sie. Denn: Jede Liege, die den Weg in ein Krankenhaus dieser Welt findet, kann den Unterschied machen. Das wissen die Mitarbeiter in Pleidelsheim – und geben deshalb in diesen Tagen Vollgas.