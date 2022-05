Die Bachelorette 2022 Ex-„Köln 50667“-Star verteilt bald Rosen

Sharon Battiste tritt in diesem Sommer in die Fußstapfen von Maxime Herbord, Gerda Lewis, Jessica Paszka und Co. und verteilt vom 15. Juni an Rosen an 20 Single-Männer. Die 30-Jährige ist die neue Bachelorette und damit die neunte, die in der RTL-Datingshow einen Partner sucht.