Die Bachelorette 2021 Ein Staffelauftakt mit (fehlenden) Funken und ersten Enttäuschungen

Die verpeilteste Begrüßung

Eine Mischung aus Aufregung und mangelnden Geografiekenntnissen dürften dem Kandidaten Dominik beim ersten Aufeinandertreffen mit Maxime aus dem Konzept gebracht haben. Als die Frage aufkam, woher er komme, entgegnete der 30-Jährige aus Donauwörth in der Nähe von Augsburg. Die Bachelorette wohnt in Herzogenrath in der Nähe von Aachen. „Ist jetzt auch nicht so weit, oder?“, fragte der Bayer. Sie schaute ihn verwirrt an und brachte ein „geht“ und schließlich „schon“ hervor. Damit endete die kurze, verwirrte Begrüßung. Übrigens: Zwischen Donauwörth und Herzogenrath liegen mehr als 500 Kilometer.