„Die Bachelorette“ 2020 Die erste Folge endet mit einem peinlichen Abgang

Gewinner des Tages

Daniel aus Wien tanzte auf charmante Art mit der Bachelorette und sicherte sich mit der gelben Rose das erste Einzeldate mit Melissa. Ein weiterer Daniel punktete auch bei ihr. Von den anderen Kandidaten schon als „Schamanen-Daniel“ betitelt, zeigte sich die Stuttgarterin begeistert von dem Geschenk des 34-Jährigen, einem spirituellen Holzstück, das böse Energien vertreiben und beruhigend wirken soll. Im Verlauf des Abends zündeten sie es gemeinsam an. „Die anderen machen sich darüber lustig, aber die wissen nicht, dass mir so etwas wirklich gefällt“, sagte Melissa. Und auch sonst war sie angetan von dem Oberpfälzer. Die beiden Daniels – insgesamt gibt es vier – haben nach der ersten Folge bereits einen guten Eindruck bei Melissa hinterlassen.

Die größte Überraschung der Folge

Ein Kandidat ging bei der Rosenvergabe leer aus. Adriano musste die Villa gleich wieder verlassen. Als Melissa ihn nach vorne bat, um sich zu verabschieden, winkte dieser ab. „Auf keinen Fall – wo lebt ihr?“, sagte er und fasste sich mit einer entsprechenden Geste an den Kopf. Eingeschnappt verließ er die Terrasse, ohne sich zu verabschieden, und riss sich im Gehen das Mikrofon runter. Die anderen Kandidaten waren genauso verwirrt wie Melissa, welcher die Situation sichtlich unangenehm war.

Unser Favoriten-Tipp

Von den drei Schwaben blieb vor allem Rouven in Erinnerung – allerdings weniger durch seine sympathische Art. Der 31-Jährige dürfte die Gruppe in Zukunft noch gut aufmischen. Bei Saverio aus Waiblingen und Angelo aus Heidenheim an der Brenz bleibt abzuwarten, was die kommenden Folgen bringen. Der Österreicher Daniel hingegen hat gute Karten, das erste Einzeldate in der kommenden Woche für sich zu nutzen und einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. (21. Oktober, 20.15 Uhr /RTL)