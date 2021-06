Dialyse Ohne Barriere zur lebenswichtigen Blutwäsche

Rollstuhlfahrer müssen nach Winnenden oder Backnang

Dr. David Callau Monje und das Ärzteteam freuen sich auf den bevorstehenden Umzug. Denn die Räume am König-Wilhelm-Platz, die man bereits vor 20 Jahren bezogen hat, sind in die Jahre gekommen. Und was besonders schwer wiegt: Sie sind nicht barrierefrei. Patienten, die keine Treppen steigen können, mussten in der Vergangenheit in den Zentren Backnang, Winnenden oder Ludwigsburg versorgt werden, auch wenn sie in Marbach wohnen. „Viele Patienten sind sehr betagt, da fällt das Gehen schwer“, so Callau Monje. Wenn sich der Gesundheitszustand eines Marbacher Dialysepatienten verschlechtert und zum Beispiel die Sturzgefahr steigt, hätte er bislang in eines der umliegenden Dialysezentren vermittelt werden müssen – dreimal in der Woche. Callau Monje ist auch wichtig, dass aufgrund des größeren Platzangebotes künftig mehr Patienten versorgt werden können. Denn es gibt immer mehr Menschen mit Nierenleiden, oft ausgelöst durch die Volkskrankheiten Bluthochdruck und Diabetes Typ 2.