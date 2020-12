Diakonie Marbach und Co. Arbeit unter erschwerten Bedingungen

Man arbeite tatsächlich derzeit unter erschwerten Bedingungen, bestätigt auch John Litau, Geschäftsführer der Liga Freie Wohlfahrtspflege in Baden-Württemberg, in der sich die elf Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege zusammengeschlossen haben. „Wo immer möglich, versuchen die Verbände auf online umzustellen. Manches muss allerdings nach wie vor Face-to-Face sein, etwa die Psychosozialberatung mit Seelsorgeelementen.“ Auch in den Fällen, in denen beispielsweise Menschen bergeweise ungeordnete Unterlagen angehäuft hätten, könne man online nicht helfen. Insgesamt ergebe sich bei den Verbänden kein homogenes Bild, doch werde überall hochprofessionell gearbeitet, und die Sozialarbeiter suchten den bestmöglichen Weg um zu helfen.