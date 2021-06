DFB-Pokalsieg des VfB Stuttgart Als Joachim Löw den VfB zum Titel führte

Stuttgart - In der 128-jährigen Geschichte des VfB Stuttgart von 1893 e. V. kam es bisher nicht allzu oft vor, dass die Schwaben einen Titel errangen. Zumindest nicht, wenn man den unter Connaisseuren beliebten Titel „UI-Cup-Rekordsieger“ (2000, 2002 und 2008 gewannen die Schwaben jeweils den Titel in diesem mittlerweile eingestellten Wettbewerb) nicht mit aufführt. Fünf deutsche Meisterschaften (1950, 1952, 1984, 1992 und 2007) weist der Briefkopf auf – und drei DFB-Pokalsiege. In den Jahren 1954, 1958 und 1997 gewannen die Weiß-Roten den Pott in Berlin.