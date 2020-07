DFB-Pokal ausgelost Auf diese möglichen Gegner trifft der VfB Stuttgart in der ersten Runde

Da dieser Landespokal wegen der Corona-Krise noch in vollem Gange ist, steht mit dem FC Hansa Rostock ledliglich der erste Halbfinal-Teilnehmer fest, am 8. beziehungsweise 9. August finden die restlichen drei Viertelfinalspiele statt. Am 8. August trifft der SV Waren 09 auf Torgelow sowie der FCM Schwerin auf den Penzliner SV. Am 9. August kommt es zum Viertelfinal-Duell zwischen dem FC Schönberg und dem 1. FC Neubrandenburg 04.