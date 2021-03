Deutsches Literaturarchiv Silcher-Nachlass geht nach Marbach

Friedrich Silcher (1789–1860) wirkte an der Universität in Tübingen als Musikdirektor. Er komponierte Motetten, Ouvertüren und kammermusikalische Werke. Heute noch bekannt ist er vor allem als Komponist und Sammler von Volksliedern. Eines davon, „Muß i denn zum Städtele hinaus“, lernte der amerikanische Rock’n’ Roll-Sänger Elvis Presley während seines Wehrdienstes in Deutschland kennen und verschaffte ihm in seiner Interpretation weltweite Bekanntheit.