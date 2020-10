Deutsches Literaturarchiv erhält Förderung "Kultur in kleinem Rahmen ermöglichen"

Im Mittelpunkt des Projekts stehen Texte und Objekte Friedrich Schillers über die Bedeutung der Kunst und den Zusammenhang von Spielen, Freiheit, Individuum und Demokratie. Sechs Akteure und 24 Stipendiaten aus den Bereichen Literatur, Theater und Film diskutieren mit dem Publikum verschiedene Texte und Objekte in analogen und virtuellen Veranstaltungen. Die Texte werden unter anderem von Besuchen der Schiller-Rede am 8. November vorgeschlagen. So entstehen ein Think Thank und eine Projekt-Plattform, in deren Rahmen sich jeder Interessierte mit Kommentaren in Form von Texten, Fotos, Videos, Audios und Bildern einbringen und so in einen direkten Austausch mit den Künstlern treten kann.