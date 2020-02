Deutsches Architektur-Museum vergibt Preis Der beste Bau steht in Berlin

Viele Projekte im ländlichen Raum

Das renommierte Auszeichnungsverfahren belegt, dass der Wohnungsbau nach wie vor eine dominierende Bauaufgabe darstellt - sowohl als Neubau wie auch als Weiterbau oder Umnutzung von Bestandsbauten. Auffallend viele Projekte des aktuellen Jahrgangs befinden sich im ländlichen Raum, wie der Wiederaufbau einer Hofstelle im Fränkischen, die Sanierung und Ergänzung einer Schlossanlage in Thüringen oder verschiedene Einfamilienhäuser illustrieren. Auch Mittelstädte liefern interessante Antworten auf drängende Bauaufgaben, wie etwa der Ersatz eines Bürohauses durch ein gemischt genutztes Ensemble in Bielefeld. Außerdem fielen hybrid genutzte Gebäude auf: die erste gewerbliche Baugruppe in Deutschland oder ein für und mit Geflüchteten umgebautes Wohnhaus in München, das zugleich gastronomischer Ort und Begegnungsstätte ist.