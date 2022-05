Deutscher Tanzpreis 2022 Auszeichnung für Choreograf Marco Goecke

Eins steht fest: Verglichen mit den anderen Preisträgern, die in diesem Jahrhundert die wichtigste Auszeichnung der deutschen Tanzszene, erhielten, dürfen sich der 1967 geborene Winkler und Goecke, Jahrgang 1972, richtig jung fühlen. So an die siebzig heran musste man schon kommen, um zum Preisträger-Kandidatenkreis zu zählen. William Forsythe immerhin hat den Deutschen Tanzpreis 2004 im Alter von 55 Jahren erhalten. Wie Forsythe ist auch Goecke, aktuell Ballettdirektor in Hannover, ein Ausnahmekünstler, der heute in der Ballettwelt Maßstäbe setzt – qualitativ, aber ebenso mit dem Umfang seines Werks, das rund 80 Stücke umfasst, darunter Handlungsballette wie „Nussknacker“ und „Orlando“.