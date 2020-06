Deutscher Kita-Preis Riesenjubel in Benningen über zweiten Preis

Und der Moderator machte es spannend. Erst wurden die vier Träger der zweiten Preise verschiedener Initiativen verkündet, dann ging es nach einer Pause, in der verschiedene Prominente per Videobotschaft gratulierten, an die Preisträger der Kitas. Bei der zweiten Kita hätten wohl schon einige darauf gewettet, dass es sich um die Benninger Einrichtung handelte, als verkündet wurde: „Hier wird alles daran gesetzt, die Kinder beim Verwirklichen ihrer Ideen zu unterstützen.“ Doch dann hieß es: „Es geht an die Elbe, nach Dresden“, und die nervöse Anspannung machte sich in einem hörbaren Aufatmen und dem einen oder anderen Lachen Luft. Lange mussten die Benninger auch nicht mehr warten. Denn schon der nächste zweite Preis ging „an einen Ort direkt am Wasser, doch die Küste ist mehr als nur einen Katzensprung entfernt. Kinder können hier ihre Ideen und eigene Kreativität ausleben.“ Da brauchte eigentlich niemand mehr den Namen Benningen zu hören. Applaus brandete auf, Jubelschreie, ein Knall, und bunter Flitter verteilte sich im ganzen Raum. Strahlende Gesichter, wohin man blickte, auch bei Bürgermeister Klaus Warthon, der vom Eingangsbereich aus die Preisverleihung verfolgte.