Derby gegen den TSG Steinheim Der GSV Pleidelsheim feiert einen „dreckigen Sieg“

Nach dem Seitenwechsel hatten die Gastgeber zunächst Glück, dass der GSV Pleidelsheim nicht sofort ein zweites Tor nachlegte. Trotz einer Unsicherheit in der TSG-Abwehr blieb es zunächst beim 1:1. Schnell fanden die Steinheimer jedoch wieder zurück ins Spiel und kamen nach sehenswerten Spielzügen in die Nähe des gegnerischen Tores. Allerdings kamen die letzten Bälle zu oft nicht an, so fand auch Küblers Hereingabe von außen keinen Abnehmer (56.). Mitte der zweiten Halbzeit gingen die Gäste schließlich doch in Führung, wiede-rum nach einem Freistoß. Robin Bender brachte den Ball aufs kurze Eck, wo der sonst umsichtig agierende Markus Brodbeck ihn nicht unter Kontrolle brachte. So hieß es 1:2 (67.).