Der Weinbau wird digital Wer vor Corona keinen Onlineshop hatte, hat ihn jetzt

Online-Terminvergabe für die Traubenlieferung

Die Digitalisierung macht sich auch in anderen Bereiche bemerkbar: Möchten Weingärtner etwa ihre Trauben anliefern, vereinbaren sie nun online einen Termin bei der Genossenschaft in Mundelsheim. Die Terminvergabe berücksichtigt genauestens die Verarbeitungsmöglichkeiten. So kann der Kellermeister die Produktionsabläufe optimieren. Es wird nur so viel angeliefert, wie qualitativ verarbeitet werden kann.

So praktisch die Entwicklungen sind, gibt es doch auch einen Wermutstropfen: Der Fortschritt bricht mit mancher Tradition. Früher wurde früher nachdem „die Lese abgeschossen“ worden war, noch gefeiert bevor die Trauben abgeliefert wurden. Die Folge: Traktorschlangen vor der Annahme und im Keller konnte manchmal nur mühsam mit der angelieferten Menge Schritt gehalten werden. Dabei ist Qualität entscheidend, wie sich Experten einig sind. Manche Tradition müsse sich jetzt den Qualitätsbestrebungen nebst digitalen Anforderungen unterordnen.

Übernimmt eine KI künftig die Weinveredelung?

Selbst im Keller geht die Weinveredelung mit Riesenschritten weiter in die digitale Zukunft. Längst haben Sensoren im Gärtank Einzug gehalten. Geht es nach der Einschätzung der Experten des Weinbauverbandes OIV, wird künstliche Intelligenz bald ganze Teile der Qualitätsüberwachung übernehmen. Nicht alle wollen das. Manche stemmen sich sogar dagegen, wie auch der Gutsleiter und Erster Kellermeister Joachim Fischer vom herzoglichen Keller in Monrepos.: „Wir wollen keine Sensoren, wir machen kein Cola, sondern im Gegenteil: Unser wichtigster Sensor sitzt zwischen den Augen und heißt Nase.“