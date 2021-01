Der Wahlsonntag in Marbach Mit strengem Hygienekonzept das Kreuzchen machen

Vorkehrungen in den Wahllokalen

Doch auch der Urnengang wird nicht wie gewohnt ablaufen. So werde man in den Wahllokalen, sofern möglich, auf ein Einbahnstraßensystem setzen, erklärt Christine Schläfle. Vor dem Zutritt müssen zudem die Hände desinfiziert werden. Die Zahl der Kabinen pro Raum wird ausgedünnt. Überdies will man gut lüften. Dazu besteht eine Maskenpflicht. Kabinen und Kugelschreiber werden regelmäßig gereinigt. Coronabeauftragte achten darauf, dass sich alle an die Vorgaben halten und auch draußen in etwaigen Schlangen die Abstandsregeln nicht vergessen werden.