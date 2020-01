Der Oberstenfelder Francesco Mobilia überzeugt bei DSDS Bottwartäler singt sich nach Südafrika

Oberstenfeld - Was für ein Auftritt! Francesco Mobilia hat bei der am Dienstagabend ausgestrahlten RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ die Jury überzeugt. Von Pop-Star Xavier Naidoo erhielt der Newcomer sogar eine Goldene CD – das ist das Höchste, was ein Kandidat in dieser Casting-Runde von Bohlen und Co. erreichen kann. Damit zieht Francesco Mobilia direkt in die nächste Runde ein, die in Südafrika stattfindet. Das Michael-Jackson-Medley gewann zunächst nicht ganz Dieter Bohlen für sich, dafür aber umso mehr Naidoo, der sagte: „Ich bin zwar kein Michael-Jackson-Fan, aber das hat mich sehr überzeugt.“ Den Bruno-Mars-Song „Grenade“ brachte der 21-Jährige aus Oberstenfeld so herausragend dar, dass er auch von Bohlen ein klares Ja erhielt.