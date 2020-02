Der Erdmannhäuser Bürgermeisterkandidat Marcus Kohler stellt sich vor Viel Erfahrung in Ehrenamt und Kommunalpolitik

Wie so viele andere Dinge. „Es gibt Ärzte, Einkaufsmöglichkeiten, das Jugendhaus . . .“, zählt der Bewerber auf, der mit seiner Frau und dem zwölfjährigen Sohn in Oßweil lebt. Nicht zu vergessen habe Erdmannhausen „ein tolles, vielfältiges und aktives Vereinsleben“. Marcus Kohler ist selbst stark dem Ehrenamt verbunden – und das schon seit Jugendjahren. Aktuell steckt er etwa 20 Stunden pro Woche in ehrenamtliche Arbeit – unter anderem als Jugendtrainer und stellvertretender Jugendleiter beim DJK Ludwigsburg und als Vorsitzender des Bürgervereins Oßweil sowie im Vorstand der Freien Wähler Ludwigsburg. Wobei er betont, dass er als unabhängiger Kandidat in Erdmannhausen antritt.